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- Rusya'da kömür madeninde çıkan yangın 52 kişinin canını aldı
Rusya'da kömür madeninde çıkan yangın 52 kişinin canını aldı
- AA
- 26.11.2021 - 03:12
- Güncelleme : 26.11.2021 - 03:19
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangın, ülkeyi yasa boğdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı anımsatılarak, yangın ve oluşan duman nedeniyle 239 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
45 KİŞİ YARALANDI 52 KİŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Açıklamada yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, 45 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Ayrıca ölenlerin arasında kurtarma ekibinden kişilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayınlamıştı.
TÜRKİYE TAZİYE MESAJI YAYINLADI
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesindeki bir kömür madeninde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.