Haberler

Dünya Haberleri

Rusya'da kömür madeninde çıkan yangın 52 kişinin canını aldı

Rusya'da kömür madeninde çıkan yangın 52 kişinin canını aldı

Kemerovo bölgesinde bulunan bir kömür madeninde yangın çıkması sonucu 52 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayla ilgili taziye mesajı yayınladı.