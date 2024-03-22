Rusya'da konser salonuna yapılan silahlı saldırıda ilk detaylar Başkent Moskova'da bulunan konser salonuna yapılan silahlı saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti.. İlk bilgilere göre, konser salonunun kapılarını kapatıp gaz bombası atan saldırganlar, insanların üzerine ateş açtı..

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ensonhaber.com

Rusya'da silahlı saldırı..

Başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

Konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş 5 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan son açıklamaya göre saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, saldırı sonrası patlamada yaşanan binada büyük bir yangın çıktı.

Olay yerinde ekiplerin müdahalesi devam ederken, saldırının terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

Saldırıyla ilgili ortaya yeni bir detaylar çıkıyor..

Salonun kapıları kapatıp ateş açtılar

Bunlardan biri de saldırganların salonun kapılarını kapatması..

BBC'nin aktardığı bilgiye göre, saldırganların içeride bulunan vatandaşlar kaçmasın diye kapıları kapatıp gaz bombası attığı öğrenildi.

Saldırganlar daha sonra kaçmaya çalışan vatandaşların üzerine otomatik silahlarla ateş açtı.

Hafta sonu etkinlikleri iptal oldu

Öte yandan Rusya'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Tüm kolluk kuvvetlerine vur emri verilirken, hafta sonu yapılması planlanan tüm etkinlikler de iptal edildi.