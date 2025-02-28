Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sahalin Adası açıklarında meydana gelen büyük bir buz kütlesi kopma olayı sonrası başlatılan kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

374 BALIKÇI, BUZ KÜTLESİNİN ÜZERİNDEN ALINDI

Bakanlık yetkilileri, operasyon sırasında toplam 374 balıkçının kurtarıldığını belirtti. Kurtarma ekipleri, zorlu koşullara rağmen, balıkçıları güvenli bir şekilde bölgeden tahliye etti.

Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve tüm balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Bakanlık, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve balıkçıların güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldığını bildirdi.