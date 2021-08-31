Rusya'da küçük kızı zehirli yılan ısırdı

Hayvanat bahçesinde boynunda gezinen yılan tarafından ısırılan çocuğun yaşadığı korku, kameraya yansıdı.

Rusya'da hayvanat bahçesini ziyarete giden 5 yaşındaki kız çocuğu, talihsiz bir olay yaşadı.

Görevliler, Afrika'dan gelen ve zehirli bir tür olan yılanı çocuğun boynuna koydu.

BOYNUNDA GEZİNİP SALDIRDI

Yılan saniyeler içinde çocuğun boynunu sarıp, yanağını ısırdı.

Yılanın o hamlesi kısa süreli paniğe sebep olurken, olaya çocuğun yanında duran görevli müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran minik kız ise acı içinde yanağını tuttu. Çocuğun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İşte o anlar...

Rusya'da hayvanat bahçesinde küçük kızı zehirli yılan ısırdı