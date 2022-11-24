Rusya'da, LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı kabul edildi

LGBT'nin ve pedofolinin yaygınlaştırılmasını engelleyecek olan yasa tasarısı, Genel Kurul tarafından kabul edildi. Tasarı, Konsey onayının ardından Putin'in imzasıyla yürürlüğe girecek.

Rusya’dan LGBT karşıtı adımlar gelmeye devam ediyor…

Rusya Parlamentosu Genel Kurulu kabul ettiği yasa tasarısı ile LGBT propagandasını yasakladı.

Kabul edilen tasarı, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve pedofiliyi kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılmasını yasaklandı.

Aynı mecralarda, gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT’ye erişimi engellenecek

AA’nın haberine göre; yasa tasarısı aynı zamanda çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan bir mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngörmekte.

Hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun söz konusu fiilleri izleme yapmasına olanak sağlanıyor.

Propaganda yapan kitle iletişim araçlarına ceza

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı vatandaş ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezalar da getirildi.

Yasa tasarısında, cezalar 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

“Karar, ülkenin geleceği çocuklarımızı ABD ve Avrupa devletlerinin yaydığı karanlıktan koruyacaktır”

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletvekillerine teşekkür ederek "Karar, ülkenin geleceği olan çocuklarımızı, ABD ve Avrupa devletlerinin yaydığı karanlıktan koruyacaktır. Kendi geleneklerimiz ve değerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinde onaylandıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yürürlüğe girecek. Putin, 9 Kasım'da ülkede eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler içerisine alan bir kararname imzalamıştı.

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