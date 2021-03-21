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    Rusya’da maskesiz vatandaşlara ‘dayaklı’ şaka

    Maske kullanımına dikkat çekmek isteyen iki sosyal medya fenomeni, bir alışveriş merkezinde maskesiz vatandaşlara şaka düzenledi.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 09:55
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    Rusya’da maskesiz vatandaşlara ‘dayaklı’ şaka

    Rusya’da maske kullanımına dikkat çekmek için, Moskova’da bulunan bir alışveriş merkezinde vatandaşlara şaka yapıldı.

    Koronavirüs tedbirlerine uyulması amaçlanan şakada, bir şahıs güvenlik görevlisi kılığına girerek eline cop aldı.

    Diğer şahıs ise maskesiz dolaşarak rolüne girdi.

    MASKEYİ KORKTUKLARI İÇİN TAKTILAR

    Güvenlik görevlisi kılığın giren şahıs, diğer şahsı maske takmayanların gözü önünde copla dövdü.

    O anlarda vatandaşların korkuyla ceplerindeki maskeleri, ağızlarına taktıkları görüldü.

    ÇOĞU MASKESİZDİ

    O anda alışveriş merkezinde bulunan birçok kişinin maskesiz dolaştığı dikkat çekti.

    Güvenlik görevlisinin sert müdahalesini gören vatandaşlar maskelerini takarak olay yerinden uzaklaştı.

    “SAĞLIKLARINI DÜŞÜNMÜYORLAR”

    Şakayı yapan sosyal medya fenomenleri insanların sağlıklarını düşündükleri için değil, yalnızca güvenlik güçlerinin sert kurallar uygulamasıyla maske taktıklarını söyledi

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