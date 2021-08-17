Rusya'da motoru alev alan uçak düştü

Başkent Moskova’da bir askeri kargo uçağı, inişe geçtiği sırada kaza yaptı. Uçakta bulunan 3 mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova'nın 63 kilometre batısında yer alan Kubinka şehrindeki askeri havaalanına inmek isteyen İl-112 tipi nakliye uçağının, eğitim uçuşu sırasında inişe geçerken, motoru alev aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın alçaldığı sırada motor kısmının yandığı, bu şekilde bir süre seyreden uçağın daha sonra düştüğü görüldü.

KURTULAN OLMADI

Gelen ilk bilgilere göre uçağın içerisinde bulunan 3 mürettebattan kurtulan olmadı.

Rus kaza-kırım ekipleri bölgeye giderek, kazanın nedeni hakkında inceleme başlattı.

Rusya'da askeri uçak düştü VİDEO