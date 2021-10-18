Rusya'da okula silah götüren öğrenci ateş açtı

Yanında silahla okula giden öğrenci, iki kez ateş etti. Öğrenciye müdahale, okul müdüründen geldi.

Rusya'nın Perm bölgesinde bir kez daha silah sesleri yükseldi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinin Sars köyünde 6. sınıf öğrencisi, okula götürdüğü silahla iki kez ateş etti.

OKUL MÜDÜRÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi.

ÜNİVERSİTEDE YAŞANAN KANLI SALDIRI

Perm'deki üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı ViDEO