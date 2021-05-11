Kazan'daki bir okul, silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırı sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi.

11 KİŞİ ÖLDÜ

AFP'nin aktardığına göre, saldırıda 1 öğretmen, 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırı anında okulda 714 çocuk ve 52 öğretmen dahil yaklaşık 70 çalışan olduğu belirtildi.

TASS haber ajansının bir görgü tanığına dayandırdığı haberine göre, iki saldırgan önce patlayıcıyla saldırdı, ardından ateş açtı.

Rusya'da okula silahlı saldırı ViDEO

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI

Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

Güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı. İtfaiye ekipleri, saldırının yaşandığı okuldaki öğrencileri ve yan taraftaki anaokulunu tahliye etti.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Saldırganlardan birinin 17 yaşında olduğu ve güvenlik güçlerince yakalandığı aktarıldı.

Diğer saldırganın, okulun içinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırının nedeni bilinmiyor.

Okulun içinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü.