Rusya'da okullarda yeni dönem başlamadan güvenlik tedbirleri alındı Ukrayna ile savaş devam ederken, sınır bölgesine yakın olan okullarda, yeni eğitim-öğretim hayatı başlamadan önce güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Okulun pencerelerinin zırhlı folyo ile kaplandığı görüldü.

AA & Ensonhaber

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

2'nci yılın geride kaldığı savaşta, Rus ordusu saldırılarını artırıyor.

Bu süreçte her iki ülkede de ağır kayıplar verildi, kentler yerle bir edildi.

Altyapıların zarar gördüğü bölgelerde, sivillerin yaşamı giderek zorlaşmaya başladı.

Okullar telaşı başladı

Savaşın gölgesinde bölge halkını yeni bir telaş sardı. 1 Eylül'de açılacak okullar için hazırlara başlandı.

Her iki ülkede de yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürüyor.

Güvenlik önlemleri alınıyor

Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rusya'nın Belgorod kentinde bulunan eğitim kurumlarında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için önlemler alınıyor.

Artan güvenlik önlemleri kapsamında, şehirdeki 15 nolu okulun pencereleri zırhlı folyo ile kaplanırken, bodrum katlarında da kum torbaları kullanılıyor.

Erkek-kadın çalışmalara destek veriyor

Gönüllü vatandaşlar da bu süreçte çalışmalara destek oluyor.

Kadınların da katıldığı çalışmalarda, okulların dış cephelerine kadar önlemlerin alındığı görüldü.