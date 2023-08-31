Rusya'da okullarda yeni dönem başlamadan güvenlik tedbirleri alındı

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
2'nci yılın geride kaldığı savaşta, Rus ordusu saldırılarını artırıyor.
Bu süreçte her iki ülkede de ağır kayıplar verildi, kentler yerle bir edildi.
Altyapıların zarar gördüğü bölgelerde, sivillerin yaşamı giderek zorlaşmaya başladı.
Okullar telaşı başladı
Savaşın gölgesinde bölge halkını yeni bir telaş sardı. 1 Eylül'de açılacak okullar için hazırlara başlandı.
Her iki ülkede de yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürüyor.
Güvenlik önlemleri alınıyor
Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Rusya'nın Belgorod kentinde bulunan eğitim kurumlarında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için önlemler alınıyor.
Artan güvenlik önlemleri kapsamında, şehirdeki 15 nolu okulun pencereleri zırhlı folyo ile kaplanırken, bodrum katlarında da kum torbaları kullanılıyor.
Erkek-kadın çalışmalara destek veriyor
Gönüllü vatandaşlar da bu süreçte çalışmalara destek oluyor.
Kadınların da katıldığı çalışmalarda, okulların dış cephelerine kadar önlemlerin alındığı görüldü.