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Rusya’da otomobil çalmaya kalkıştı, dayak yedi

Rusya’da otomobil çalmaya kalkıştı, dayak yedi

Sahibinin gözü önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı.