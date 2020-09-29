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    Rusya’da otomobil çalmaya kalkıştı, dayak yedi

    Sahibinin gözü önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 07:57
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 07:57
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    Rusya’da otomobil çalmaya kalkıştı, dayak yedi

    Rusya’da otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti.

    Başkent Moskova’da otomobil sürücüsü, aracıyla yolda durdu ve iniş yaparak yol kenarında park halindeki bir kamyonun arkasındaki kişilerle konuşmaya başladı.

    HIZLICA OTOMOBİLE BİNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

    O sırada boş otomobile yaklaşan soyguncu, hızlıca otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Birkaç metre ileride kontrolü kaybeden soyguncu, kaza yaptı.

    Otomobili sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yedi İZLE

    DÖVE DÖVE POLİSE TESLİM ETTİLER

    Otomobilin peşinden koşan sahibi ve yanındaki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dövdü.

    Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

    Rusya’da otomobil çalmaya kalkıştı, dayak yedi #1

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