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    Rusya’da otomobille yarışan motosiklet alev aldı

    Trafiğe açık alanda yapılan otomobil ile motosiklet arasındaki yarış, kazayla sonuçlandı. Devrilen motosiklet, sürüklenerek alev topuna döndü. Kaza anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:26
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    Rusya’da otomobille yarışan motosiklet alev aldı

    Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki Tatishchev Caddesi'nde, seyir halinde olan bir otomobil ile motosiklet yarışmaya başladı.

    Akan trafik ortasında hızlanan motosiklet, otomobili geçtiği sırada devrildi.

    Sürücüsüz bir şekilde hızla ilerleyen motosiklet, bir anda yanmaya başlayarak alev topuna döndü.

    Yaşanan anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    50 METRE SÜRÜKLENDİ

    Motosiklet sürücüsünün kendini yol kenarına atması facianın önünde geçti.

    Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, motosikletin önündeki beyaz otomobil kazadan kıl payı kurtuldu.

    Rusya’da otomobille yarışan motosiklet alev aldı #1

    SÜRÜCÜLER MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

    Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Yarış yapan sürücülerin mahkemeye çıkarılacakları açıklandı.

    Rusya’da otomobille yarışan motosiklet alev aldı VİDEO

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