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    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı

    Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede, vantilatörün patlaması sonucu yangın çıktı. Hastanede tedavi görmekte olan 3 kişi, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 17:21
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    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı

    Rusya'nın Ryazan bölgesinde yer alan ve koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü Semashko Pandemi Hastanesi'nin acil servis bölümünde yangın çıktı.

    Bir vantilatörün patlaması sonucu çıkan yangında, dumanlar etrafı sardı.

    Tedavi görmekte olan 3 hasta, duman zehirlenmesine bağlı olarak yaşamını yitirdi.

    Biri hemşire olmak üzere 10 kişinin vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

    19 İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

    Hastaneyi saran alevlerin söndürülmesi için Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 60 personel ve 19 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hastanede bulunan 10 doktor ve 36 hastanın tahliye edildiği belirtildi.

    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı #1

    ÇİN MALI OLDUĞU AÇIKLANDI

    Patlayan vantilatörün, Çin malı bir Prunus Boaray 5000D tipi vantilatör olduğu açıklandı.

    Ayrıca, yangının 15 metrekarede etkili olduğu ve 44 dakika içinde söndürüldüğü aktarıldı.

    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı VİDEO

    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı #2

    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı #3

    Rusya’da pandemi hastanesinde yangın çıktı #4

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