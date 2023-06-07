Rusya’da sahte içki zehirlenmesi: 30 kişi öldü Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, 96 kişinin zehirlendiğini belirtti. Bunlar arasında ölenlerin sayısı açıklandı.

AA

Rusya'da sahte içki zehirlenmeleri meydana geldi.

Ülkenin birçok yerinde, hamile kadınların da aralarında yer aldığı onlarca kişi zehirlendi. Bu durum sonucu can kayıpları yaşandı.

30 kişi yaşamını yitirdi

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sahte içkiden zehirlenen 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içerisinde metil alkol ve etil bütirat bulunduğu tespit edilen sahte içkiden aralarında hamile kadının da bulunduğu 96 kişinin zehirlendiği belirtildi.

Sahte içki ölümleri

Bunlardan 30’unun hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.