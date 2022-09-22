Rusya'da seferberlik sonrası halk, sınırlara akın etti

Rusya'da seferberlik sonrası halk, sınırlara akın etti

Vladimir Putin'in askeri seferberlik duyursunun ve bazı Rus vatandaşlarının askere çağrılacağını açıklamasının ardından ülke sınırında yoğunluk oluştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulundu.

Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi askeri seferberlik ilan ettiklerini "Kısmi seferberliği desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." ifadeleri ile açıkladı.

Bu çağrının ardından ülkedeki çok sayıda Rus vatandaşı, havalimanlarına ve sınırlara giderek Rusya'yı terk etmeye başladı.

Ruslar sınırlara akın etti

Ayrıca Putin, konuşmasında bazı tecrübeye sahip Rus vatandaşlarının askere çağrılacağını da söyledi.

Açıklamaların ardından Rus halkı içinde savaşa katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılma süreci başlamış oldu.

Ruslar'ın ülkenin sınırına akın ettiği görüntüler, kayıt altına alındı.

Rusya'da seferberlik sonrası halk, sınırlara akın etti - VİDEO