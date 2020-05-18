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    Rusya'da şehre inen ayı adama saldırdı

    Kaldırımda yürüdüğü sırada bir ayı tarafından saldırıya uğrayan kişiyi, yoldan geçen bir taksi sürücüsü kurtardı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 18:01
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    Rusya'da şehre inen ayı adama saldırdı

    Rusya’nın Yaroslavl kentinde, kaldırımda yürüyen bir adam, şehre inen ayı tarafından saldırıya uğradı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının adama doğru koştuğu ve bacağını ısırdığı görüldü.

    YOLDAN GEÇEN TAKSİCİ KURTARDI

    Ayıyla boğuşmaya çalışan adam bacağından yaralanırken, o sırada yoldan geçen bir taksi sürücüsü ise saldırıya uğrayan adamı kurtardı.

    Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan ayı ise henüz bulunamadı.

    Rusya’da ayı saldırısı güvenlik kamerasında

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