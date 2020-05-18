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- Rusya'da şehre inen ayı adama saldırdı
Rusya'da şehre inen ayı adama saldırdı
Kaldırımda yürüdüğü sırada bir ayı tarafından saldırıya uğrayan kişiyi, yoldan geçen bir taksi sürücüsü kurtardı.
- DHA
- 18.05.2020 - 18:01
Rusya’nın Yaroslavl kentinde, kaldırımda yürüyen bir adam, şehre inen ayı tarafından saldırıya uğradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının adama doğru koştuğu ve bacağını ısırdığı görüldü.
YOLDAN GEÇEN TAKSİCİ KURTARDI
Ayıyla boğuşmaya çalışan adam bacağından yaralanırken, o sırada yoldan geçen bir taksi sürücüsü ise saldırıya uğrayan adamı kurtardı.
Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan ayı ise henüz bulunamadı.
Rusya’da ayı saldırısı güvenlik kamerasında