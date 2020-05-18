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Rusya'da şehre inen ayı adama saldırdı

Rusya'da şehre inen ayı adama saldırdı

Kaldırımda yürüdüğü sırada bir ayı tarafından saldırıya uğrayan kişiyi, yoldan geçen bir taksi sürücüsü kurtardı.