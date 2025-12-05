Rusya’da Snapchat'e erişim engeli getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Snapchat’in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek, uygulamaya erişim engeli getirildiğini duyurdu.

RUSYA'DAN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINA PEŞ PEŞE ENGELLEMELER

Rusya’da bugün ayrıca teknoloji devi Apple’ın kendi cihazlarında kullandığı görüntülü görüşme uygulaması FaceTime da engellendi.

Rusya’da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.