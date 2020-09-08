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    Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a ulaştı.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 15:09
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    Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

     

    Koronavirüs aşısını ilk bulan ülke olan Rusya'da aşının yarattığı rehavet vaka sayılarına yansıdı.

    Artışa geçen vaka sayıları günlük 5 bin sınırını aştı.

    Rusya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 99 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

    Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a ulaştı.

    CAN KAYBI 18 BİNE DAYANDI

    122 kişinin daha öldüğü ülkede, toplam can kaybının ise 17 bin 993’e ulaştığını açıkladı.

    Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi #1

     

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