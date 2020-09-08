- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a ulaştı.
- DHA
- 08.09.2020 - 15:09
Koronavirüs aşısını ilk bulan ülke olan Rusya'da aşının yarattığı rehavet vaka sayılarına yansıdı.
Artışa geçen vaka sayıları günlük 5 bin sınırını aştı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 99 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a ulaştı.
CAN KAYBI 18 BİNE DAYANDI
122 kişinin daha öldüğü ülkede, toplam can kaybının ise 17 bin 993’e ulaştığını açıkladı.