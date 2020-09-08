Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 99 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a ulaştı.

Koronavirüs aşısını ilk bulan ülke olan Rusya'da aşının yarattığı rehavet vaka sayılarına yansıdı.

Artışa geçen vaka sayıları günlük 5 bin sınırını aştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 99 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a ulaştı.

CAN KAYBI 18 BİNE DAYANDI

122 kişinin daha öldüğü ülkede, toplam can kaybının ise 17 bin 993’e ulaştığını açıkladı.