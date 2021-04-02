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    Rusya’da sosyal medya platformlarının yargılandığı ilk dava görüldü

    Muhalif siyasetçi Navalny için düzenlenen gösteriler sırasında, eylemlere katılım çağrıları yapılan sosyal medya platformları hakkında yasal işlem yapıldı. İlk dava bugün görüldü.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 13:47
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    Rusya’da sosyal medya platformlarının yargılandığı ilk dava görüldü

    Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalny için düzenlenen protestolarda sosyal medya üzerinden yapılan çağrılara karşı, platformlar uyarılarak paylaşımların kaldırılması istendi.

    Fakat bu çağrı karşılık bulmadı.

    Öncelikle Twitter Rusya tarafından yavaşlatıldı ve ardından tüm sosyal medya platformları için yasal işlem başlatıldı.

    Ayrıca, daha önce Rus anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik 2, TikTok'a yönelik 1 ve Facebok, Twitter ve Google'a yönelik 3'er protokol bulunduğu açıklandı.

    Rusya’da sosyal medya platformlarının yargılandığı ilk dava görüldü #1

    Moskova’da çocukların izinsiz eylemlere katılması için çağrı yapılması ve paylaşımları kaldırmadığı gerekçesiyle sosyal medya platformları yargılanmaya başladı.

    YAZIŞMALAR MAHKEMEYE SUNULDU

    Sulh Mahkemesi’nde görülen duruşmada Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor) tarafından sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımların kaldırılmasına dair taraflar arasında yapılan yazışmalar mahkemeye sunuldu.

    Rusya’da sosyal medya platformlarının yargılandığı ilk dava görüldü #2

    TWITTER 4 MAYIS’TA YARGINLANACAK

    Mahkeme heyeti Google, Facebook ve Twitter’ın yargılandığı davayı 4 Mayıs tarihine erteledi.

    Telegram ve Tiktok sosyal medya platformlarının yargılanmasına ise 6 Nisan tarihinde başlanacağı öğrenildi.

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