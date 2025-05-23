Rusya'da taksi olarak sadece yerli üretim otomobil kullanılacak

AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
Kararnameye göre, ülkede ithal araçlar yerine Rusya'da üretilmiş otomobiller taksi olarak kullanılabilecek.
SADECE BİR MARKANIN YERLİ ÜRETİM STATÜSÜNDE OLDUĞU BELİRTİLDİ
Rus basınında yer alan haberlerde, ülkede yalnızca 'Lada' markasının yerli üretim otomobil statüsünde bulunduğu belirtildi.
Haberlerde, bazı Çinli markaların da üretimlerini yerelleştirerek, söz konusu statüye sahip olabileceklerine işaret edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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