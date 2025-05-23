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Rusya'da taksi olarak sadece yerli üretim otomobil kullanılacak

Rusya'da taksi olarak sadece yerli üretim otomobil kullanılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede taksi olarak yalnızca yerli üretim otomobil kullanılması zorunluluğu getirdi.