Rusya'nın Ulyanovsk kentinde bir temizlik işçisi, dönüşüme giden atıkların arasında bir kedi buldu. Temizlik işçisinin dikkati kediyi hayatta tuttu.

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde bir temizlik işçisinin dikkati, atıkların arasına sıkışmış kediyi son anda kurtarmaya yetti.

Temizlik işçisi, atıkların geri dönüşüme gönderildiği sırada kontrolünü yapıyordu.

O esnada atıkların içindeki poşetlerden birinde bir gariplik olduğunu farkeden işçi, torbayı eline alarak içini kontrol etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN DİKKATİ, KEDİYİ GERİ DÖNÜŞÜMDE PARÇALANMAKTAN KURTARDI

Kontrol esnasında torbanın içinden ses gelmesinin ardından temizlik işçisi, elini içeri soktu ve minik kediyi dışarı çıkardı.

Torbanın içinden çıkardığı kediyi çalışma arkadaşlarına gösteren işçi, dikkati nedeniyle görüntüleri izleyenlerden takdir topladı.

Rusya'da temizlik işçisinin dikkati kediyi ölümden kurtardı- İZLE

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