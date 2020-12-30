Kaza sonrası inceleme yapan polis, takla atan aracın sürücüsünü suçlu buldu.

Rusya'da karla kaplı yolda kaza kaçınılmaz oldu.

Bir sürücü aracı ile ilerlediği sırada karşı yönden gelen tır, önündeki tırı geçmeye çalıştı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP TIRA ÇARPTI

Tırların altında kalmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün eşi “dikkat dikkat” diye seslenirken, araç karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı.

TAKLA ATTI

Buz tutan yoldan çıkarak tıra çarpan araç, yolun ortasında takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı ViDEO

TIR SÜRÜCÜLERİ DEĞİL, TAKLA ATAN ŞOFÖR SUÇLU BULUNDU

Polisin araç kamerasından yaptığı incelemede tır sürücüleri değil, takla atan araçtaki sürücü hatalı bulundu. Kazada hasar alan tırın masrafları da sürücüye kaldı.

Trafik kazasının görüntüleri Rusya’da tartışmalara yol açtı.