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    Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı

    Kaza sonrası inceleme yapan polis, takla atan aracın sürücüsünü suçlu buldu.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 10:39
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 15:23
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    Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı

    Rusya'da karla kaplı yolda kaza kaçınılmaz oldu.

    Bir sürücü aracı ile ilerlediği sırada karşı yönden gelen tır, önündeki tırı geçmeye çalıştı.

    KARŞI ŞERİDE GEÇİP TIRA ÇARPTI

    Tırların altında kalmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün eşi “dikkat dikkat” diye seslenirken, araç karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı.

    TAKLA ATTI

    Buz tutan yoldan çıkarak tıra çarpan araç, yolun ortasında takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı ViDEO

    TIR SÜRÜCÜLERİ DEĞİL, TAKLA ATAN ŞOFÖR SUÇLU BULUNDU

    Polisin araç kamerasından yaptığı incelemede tır sürücüleri değil, takla atan araçtaki sürücü hatalı bulundu. Kazada hasar alan tırın masrafları da sürücüye kaldı.

    Trafik kazasının görüntüleri Rusya’da tartışmalara yol açtı.

    Rusya da tırların sıkıştırdığı araç takla attı #1

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