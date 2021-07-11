Rusya'da vaka sayılarında endişelendiren artış

Rusya'da koronavirüs vakaları artışa geçti. Son 24 saatte 25 bin 33 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

Rusya'da koronavirüs yeniden dirildi...

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 25 bin 33 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

RUSYA'DA VAKALARDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 749 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısının 143 bin 2’ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Rusya'da vakaların son dönem artmasına en büyük neden halkın aşılama sürecine karşı olan ilgisizliği olarak gösteriliyor.

AŞIDAN SONRA 'İÇKİ İÇMEYİN' UYARISI

Rus Sputnik V Covid aşısının etkili olabilmesi için, aşı olacak kişinin ilk doz öncesinde 14 gün ve sonrasında da 42 gün hiçbir şekilde alkol almaması gerektiği açıklanmıştı.

RUSLAR, AŞI YERİNE VOTKAYA GÜVENİYOR

Bu açıklamanın ardından aşı yerine 'votkaya' güvenen Rus halkının, koronavirüsü nasıl atlatacağı merak konusu oldu.

"Votka dün bizi radyasyondan korudu, bugün ise virüsten koruyor." diyen Ruslar, koronavirüsü yenmede aşılamanın önemini henüz farkedebilmiş değil.