Rusya'da Vostok-2022 tatbikatı başladı

Birçok ülkeden asker ve gözlemcilerin katıldığı tatbikatta, 50 binden fazla asker, 140 uçak ve 60 savaş gemisi yer alıyor.

Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı için düğmeye basıldı.

Rus ordusunun öncülüğünde başlatılan tatbikata çok sayıda ülke katılıyor.

Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci, 7 Eylül'e kadar devam edecek tatbikatta yer alıyor.

50 binden fazla asker, 140 uçak

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Ülkenin doğu bölgesinde barışın korunması, askeri güvenliğin sağlanmasıyla ilgili hedefler üzerinde çalışılan tatbikat, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Rusya'da Vostok-2022 askeri tatbikatı törenle başladı ViDEO





Tatbikatın zamanlaması dikkat çekti

Çin'in, Rusya öncülüğündeki tatbikata katılımının, Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki Tayvan ziyareti dolayısıyla Washington ile Pekin arasında gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kapsamı belli oldu

AA'nın haberine göre, Rusya'nın hava indirme, askeri ulaştırma havacılık ve uzun menzilli havacılık birlikleri ile yabancı ülkelere ait birliklerin de yer aldığı tatbikatta, ülkenin doğu bölgesinde askeri güvenliğin sağlanması ile ilgili hedefler üzerinde çalışılacak.



