Rusya’da yaşlı kadın sosisi iç çamaşırına sakladı

Marketten çaldığı sosisi eteğini kaldırarak iç çamaşırına koyan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Rusya’da markete giden yaşlı bir kadın, reyonları gezmeye başladı.

Soğuk standına gelen kadın, eline bir paket sosis aldı. Bu sırada güvenlik kamerası da kayıttaydı.

İÇ ÇAMAŞIRININ İÇİNE SOKTU

Yaşlı kadın, kimse görmeden aldığı sosisi eteğini kaldırarak, iç çamaşırının içerisine soktu.

Kadının psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Rusya'da yaşlı kadının marketten sosis çalma anı İZLE