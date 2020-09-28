Dolar
7.7441
1.1216%
Euro
9.0046
1.0934%
Altın
1859.88
-0.1004%
Borsa
1124.86
0.0613%
G. Altın
463.033
0.9902%
Bitcoin
84176.16
2.318%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Rusya’da yaşlı kadın sosisi iç çamaşırına sakladı

    Marketten çaldığı sosisi eteğini kaldırarak iç çamaşırına koyan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 09:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da yaşlı kadın sosisi iç çamaşırına sakladı

    Rusya’da markete giden yaşlı bir kadın, reyonları gezmeye başladı.

    Soğuk standına gelen kadın, eline bir paket sosis aldı. Bu sırada güvenlik kamerası da kayıttaydı.

    İÇ ÇAMAŞIRININ İÇİNE SOKTU

    Yaşlı kadın, kimse görmeden aldığı sosisi eteğini kaldırarak, iç çamaşırının içerisine soktu.

    Kadının psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtildi.

    Rusya'da yaşlı kadının marketten sosis çalma anı İZLE

    Rusya’da yaşlı kadın sosisi iç çamaşırına sakladı #1

    Rusya’da yaşlı kadın sosisi iç çamaşırına sakladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir