Yaşlı kişilerin market önündeki çöpleri topladığı anlar vatandaşlar tarafından tepki gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz eylül ayında yapılan seçimlerin ardından milletvekillerine seslenerek ülkesindeki en temel sorunun yoksulluk olduğunu vurgulamıştı.

Yeni seçilen vekillere tavsiyelerde bulunan Putin, ülkesindeki tüm bölgelerde üretim, gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sosyal konulara özen gösterilmesini istemişti.

ÇÖPTEN YİYECEK TOPLADILAR

Bunun üzerine Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Novosibirsk şehrinde, market önündeki çöp konteynerine atılan yiyecekleri çok sayıda yaşlı ve genç insanın toplamaya çalışıldığı görüntülendi.

Rusya'da yaşlılar çöpten yiyecek topladı

BOZUK GIDALARI DA GÖT ÜRDÜLER

Yanlarında getirdikleri poşetlere atılan sebze, meyve ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerini dolduran kişiler, bu yiyecekleri evlerine götürdü.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Yoldan geçen bir vatandaş, gördüklerini telefon kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştı.

Birçok kullanıcı da bu görüntüleri tekrar paylaşıp, ülkede artan gıda fiyatları nedeniyle halkın zor durumda kaldığını savunarak Rus hükümetine tepki gösterdi.