Amur bölgesinde yük treni, hemzemin geçide çıkan araca çarparak sürükledi. Araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, makinist yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın Amur bölgesinde yük treninin hemzemin geçide çıkan otomobile çarpması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Makinistin yaralı olarak kurtulduğu kazada trenin 14 vagonu da raydan çıktı.

Rusya'nın Amur bölgesinde bir yük treni, hemzemin geçide kontrolsüz şekilde çıkan araca çarptı.

Araç trenin altında metrelerce sürüklendi.

Kazanın ardından bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 40 personel ve 20'ye yakın kurtarma aracı sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında trenin altında kalan araç sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

MAKİNİST YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Yük treninin makinisti, sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Makinist, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rusya’da yük treni hemzemine çıkan araca çarptı VİDEO



TREN SEFERLERİ AKSADI

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 14 vagonun raydan çıktığı, devlet demiryolu şirketinin vagonları kaldırmak için çalışma başlattığı duyuruldu.

Kaza nedeniyle Amur Vladivostok demiryolu hattında tren seferleri durdurulurken, başka bölgelere giden birçok yolcu ve yük treninin seferlerinde de aksamalar yaşandığı belirtildi.