Rusya'da yüksek hassasiyetli silah üretiminin ikiye katlanması talimatı verildi Füze fabrikasını ziyaret eden Şoygu, beklentisini yetkililere aktardı. Şoygu, "Bu ürünler, başka ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yok" dedi.

Rusya, savunma alanındaki çalışmalarını hızlandırmaya karar verdi.

Talimat, Ukrayna ile çatışmaların yeniden tırmandığı bir dönemde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi.

Şoygu, Moskova bölgesindeki bir fabrikanın yüksek hassasiyetli silah üretimini iki katına çıkarması talimatını verdi.

Füze fabrikasına ziyaret

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Moskova bölgesinde savunma alanında faaliyet gösteren ve devlet siparişini yerine getiren "Taktik Füze Silahları" fabrikasını ziyaret etti.

Modern silahlar seri üretimde

Bakan Şoygu'ya, üretim sürecini denetlediği fabrikada, seri üretime giren modern silahlar gösterildi.

Fabrika yöneticileriyle toplantı yapan Şoygu, silah üretim kapasitesi artan fabrikanın devlet siparişlerini yerine getirdiğini vurguladı.

İki katına çıkarılması talimatını verdi

Şoygu, yüksek hassasiyetli silahların üretiminin iki katına çıkarılması talimatını vererek, şöyle dedi: