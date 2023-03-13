Rusya: Ukrayna'daki hedeflere askeri yollarla ulaşabiliriz Kremlin Sözcüsü Peskov, yüksek sesle dile getirilen barış planı ve temas grubu önerilerini reddetti.

Moskova yönetimi, Ukrayna'da askeri operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi.

Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili belirlediği hedeflere sadece askeri yollarla ulaşılabileceğini söyledi.

Barış planı mesajına yanıt

Başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere konuşan Peskov, eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve emekli Büyükelçi Wolfgang Ischinger'in "Batı'nın Ukrayna ile ilgili bir barış planı ve bir temas grubu oluşturması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Hedeflere şimdi sadece askeri yollarla ulaşılabilir"

Söz konusu görüşe katılmadıklarını vurgulayan Peskov, Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, şöyle dedi:

Belirlenen hedeflere ulaşılması, bizim için öncelikli ve her zaman böyle olacak. Bu hedeflere şimdi sadece askeri yollarla ulaşılabilir.

Şi Cinping'in olası ziyareti soruldu

Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya planladığı ziyaretle ilgili soruyu da yanıtladı: