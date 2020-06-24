Rusya'da Zafer Günü kutlamaları

Kızıl Meydan, salgın nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilen kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Dönemin Sovyetler Birliği'nin, Nazi Almanyası'na karşı 1941 kazandığı zaferin 75. yıldönümü Rusya'da kutlandı.

Her yıl geleneksel olarak 9 Mayıs'ta kutlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle 24 Haziran'a ertelenen kutlamaların adresi, başkent Moskova'daki dünyaca ünlü tarihi Kızıl Meydan oldu.

KUTLAMALARIN ADRESİ KIZIL MEYDAN

Törende görevli konuşmacı, "Kızıl Meydan'ı dinleyin ve izleyin. 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 75. yıldönümü onuruna Zafer Geçit Töreni." ifadelerini kullandı.

PUTİN VE MİŞUSTİN TÖRENDE

Bu ifadeler, geleneksel olarak Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zafer onuruna Rusya'da askeri geçit törenlerinde söyleniyor.

Törene; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, ülkenin eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in yanı sıra, birçok devlet askeri yetkili katıldı.

Putin, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparken; tanklar, askerler ve helikopterler törende boy gösterdi.

ÇİN ASKERLERİ YÜRÜDÜ

Kızıl Meydan'daki törene Çin de katıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri, Zafer Günü'nde yürüdü.