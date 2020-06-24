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    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları

    Kızıl Meydan, salgın nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilen kutlamalara ev sahipliği yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 11:24
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    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #1

    Dönemin Sovyetler Birliği'nin, Nazi Almanyası'na karşı 1941 kazandığı zaferin 75. yıldönümü Rusya'da kutlandı.

    Her yıl geleneksel olarak 9 Mayıs'ta kutlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle 24 Haziran'a ertelenen kutlamaların adresi, başkent Moskova'daki dünyaca ünlü tarihi Kızıl Meydan oldu.

    KUTLAMALARIN ADRESİ KIZIL MEYDAN

    Törende görevli konuşmacı, "Kızıl Meydan'ı dinleyin ve izleyin. 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 75. yıldönümü onuruna Zafer Geçit Töreni." ifadelerini kullandı.

    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #2

    PUTİN VE MİŞUSTİN TÖRENDE

    Bu ifadeler, geleneksel olarak Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zafer onuruna Rusya'da askeri geçit törenlerinde söyleniyor.

    Törene; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, ülkenin eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in yanı sıra, birçok devlet askeri yetkili katıldı.

    Putin, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparken; tanklar, askerler ve helikopterler törende boy gösterdi.

    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #3

    ÇİN ASKERLERİ YÜRÜDÜ

    Kızıl Meydan'daki törene Çin de katıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri, Zafer Günü'nde yürüdü.

    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #4

    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #5

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    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #8

    Rusya'da Zafer Günü kutlamaları #9

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