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- Rusya'daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı
Rusya'daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı
Bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 08.03.2021 - 14:10
- Güncelleme : 08.03.2021 - 14:24
Rusya’nın Neftekamsk kentinde faaliyet gösteren inşaat alanında çalışan iki işçiden biri, sondaj makinesinin matkabını dışarıya çıkardığı sırada matkap kontrolden çıktı.
Matkap, o sırada yaklaşık bir metre mesafede duran işçiye şiddetli şekilde çarptı.
O ANLAR KAMERADA
İnşaat işçisi çarpmanın etkisiyle yere yığıldı.
O anlar inşaat alanındaki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Rusya'daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı VİDEO
KOLU VE KABURGALARI KIRILDI
Yerel medya, kazanın ardından işçinin hastaneye kaldırıldığını, sağ kolunda ve kaburga kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini duyurdu.
Ölümden mucizevi şekilde kurtulan işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.