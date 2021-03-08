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    Rusya'daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı

    Bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 14:24
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    Rusya'daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı

    Rusya’nın Neftekamsk kentinde faaliyet gösteren inşaat alanında çalışan iki işçiden biri, sondaj makinesinin matkabını dışarıya çıkardığı sırada matkap kontrolden çıktı.

    Matkap, o sırada yaklaşık bir metre mesafede duran işçiye şiddetli şekilde çarptı.

    O ANLAR KAMERADA

    İnşaat işçisi çarpmanın etkisiyle yere yığıldı.

    O anlar inşaat alanındaki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

    Rusya'daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı VİDEO

    KOLU VE KABURGALARI KIRILDI

    Yerel medya, kazanın ardından işçinin hastaneye kaldırıldığını, sağ kolunda ve kaburga kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini duyurdu.

    Ölümden mucizevi şekilde kurtulan işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Rusya daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı #1

    Rusya daki inşaat kazasında işçi ağır yaralandı #2

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