Rusya'daki yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle kaplandı. Bölge yönetimi kara yollarının trafiğe kapatıldığını duyururken, okullar da geçici bir süreliğine tatil edildi.

İHA

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch, yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutları yükseldi.

Hayat durdu

Kısa süre içinde yayılan küller, yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı.

Yanardağ çevresinde herhangi bir tehlike yaşanmazken, bölgeye yayılan küller hayatı durma noktasına getirdi.

Bölge yönetimi kara yollarının trafiğe kapatıldığını duyururken, okullar da geçici bir süreliğine tatil edildi.

Son 60 yılın en büyük istilası

Evlerin içme suyu hatlarının da zarar görmesiyle musluklardan çamur aktığı ve bölge sakinlerine temiz su tedarik edilmeye çalışıldığı duyuruldu.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü Aleksey Ozerov, Kamçatka'da hayatı felç eden kül istilasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye yayılan küllerinin 6-8 santim kalınlığına ulaştığını ve bunun en son 1964 yılında yaşandığını duyurdu.

Son 60 yılın en büyük kül istilasına karşı yerel yönetimlerden açıklama gelmedi.

Püskürtmeye devam ediyor

Sağlık yetkilileri ise bölge halkını evden çıkmaması konusunda uyararak, kapı ve pencerelerin ıslak örtü ve havlularla kapatılması gerektiğini, ciğerlerinde sorun yaşayanların ise en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.

Öte yandan Shiveluch Yanardağ’ının kül püskürtmeye devam ettiği aktarıldı.