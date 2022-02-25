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    Rusya’daki Yeltsin Merkezi'nden, Putin'e 'operasyonları durdur' çağrısı

    Rusya'nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin adına kurulan Yeltsin Merkezi, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik operasyonlarını durdurma çağrısı yaptı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 22:58
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    Rusya’daki Yeltsin Merkezi'nden, Putin'e 'operasyonları durdur' çağrısı

    Yeltsin Başkanlık Merkezi, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya’nın ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olan Boris Yeltsin adına 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla açılmıştı.

    "KARDEŞLER ARASINDAKİ ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ"

    Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde bulunan Yeltsin Merkezinden yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra 1991 yılında Rusya ve Ukrayna'nın kendilerine bağımsız bir yol çizdiğini hatırlatarak, "Rusya ve Ukrayna 30 yıl sonra kendilerini cephe hattının karşı taraflarında buldular. Bu hem ülkeler hem de halkları için düşünülemez bir felakettir. Kardeşler arası çatışma hakkında vatandaşlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu idrak ediyor ve düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Rusya’daki Yeltsin Merkezi nden, Putin e operasyonları durdur çağrısı #1


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