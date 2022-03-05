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    Rusya'dan 2 bölge için insani koridor adımı

    Rusya'dan 2 bölge için insani koridor adımı

    Rusya; Ukrayna'nın en tehlikeli kentler arasında bulunan Mariupol ve Volnovaha’da sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes ilan etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.03.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:34
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    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci haftaya girilirken ülkenin birçok bölgesi kuşatma altında.

    Taraflar arasında müzakere süreci devam ederken, ikinci turdaki görüşmede sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı.

    Anlaşmanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı ilk adımı attı.

    İKİ BÖLGEDE GEÇİCİ ATEŞKES

    Bakanlık; Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığını duyurdu.

    Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

    Rusya dan 2 bölge için insani koridor adımı #1

    BELEDİYE BAŞKANI: HALK GÜNLERCE BOMBARDIMAN ALTINDAYDI

    Öte yandan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün kentteki son durum hakkında açıklama yaparak halkın 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.

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    Kiev'de Rus işgalinin çarpıcı görüntüleri VİDEO


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