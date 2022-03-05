Haberler

Dünya Haberleri

Rusya'dan 2 bölge için insani koridor adımı

Rusya'dan 2 bölge için insani koridor adımı

Rusya; Ukrayna'nın en tehlikeli kentler arasında bulunan Mariupol ve Volnovaha’da sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes ilan etti.