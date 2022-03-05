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- Rusya'dan 2 bölge için insani koridor adımı
Rusya'dan 2 bölge için insani koridor adımı
- AA & Ensonhaber
- 05.03.2022 - 09:39
- Güncelleme : 05.03.2022 - 10:34
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci haftaya girilirken ülkenin birçok bölgesi kuşatma altında.
Taraflar arasında müzakere süreci devam ederken, ikinci turdaki görüşmede sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı.
Anlaşmanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı ilk adımı attı.
İKİ BÖLGEDE GEÇİCİ ATEŞKES
Bakanlık; Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığını duyurdu.
Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.
BELEDİYE BAŞKANI: HALK GÜNLERCE BOMBARDIMAN ALTINDAYDI
Öte yandan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün kentteki son durum hakkında açıklama yaparak halkın 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.