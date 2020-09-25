Rusya'dan ABD'ye siber güvenlikte ortaklık çağrısı

Enformasyon alanındaki olumsuzlukların önlenmesi gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, Washington'a diyalog çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber güvenlik alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu alanda ABD'ye iş birliğini geliştirme teklifinde bulunan Putin, ilgili kurumlar arasında kapsamlı diyaloğun yeniden oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Enformasyon alanında olumsuzlukların yaşanmasının önlenmesi için hükümetler arasında ortak anlaşma yapılmasını öneren Putin, şu şekilde konuştu:

"SEÇİM SÜREÇLERİ DAHİL..."

"Karşılıklı olarak kabul edilebilir şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisi ve yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla seçim süreçleri dahil birbirinin iç işlerine müdahale etmeme garantisinin verilmesini teklif ediyoruz."

"DİYALOĞUN YOLUNU AÇIN" ÇAĞRISI

Putin, teklifinin iki ülke arasında güven seviyesini artıracağını ve güvenliği sağlayacağını belirterek, "ABD'yi uluslararası bilgi güvenliğiyle ilgili Rus-Amerikan uzmanlar arasında diyaloğun yolunu açmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.