Rusya'dan ağır bombardıman: Mariupol'deki yıkımın uydu görüntüleri

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Ukrayna kenti Mariupol, 80 günden fazla bir süre boyunca yoğun bombardımanla karşı karşıya kaldı.
Mart 2022'de, savaşın başlamasından birkaç gün sonra Rus kuvvetleri tarafından kentteki elektrik, su ve gaz kesildi.
Mariupol'de ağır yıkım
Kuşatılan kentte yaşanan çatışmalar, onarımı uzun zaman alacak geniş ölçekte yıkımlara yol açtı.
The Guardian'nı haberine göre, Google Haritalar'dan elde edilen güncellenmiş uydu görüntüleri, Ukrayna şehrinin önemli bir bölümündeki yıkımın boyutunu ortaya çıkardı.
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