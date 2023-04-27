Rusya, olası Ukrayna saldırısı karşısında hendekler kazdı Kilometrelerce uzunluğa sahip savunma hatları, uydu görüntülerine yansıdı. Askeri uzmanlar, Ukrayna'nın yaşayabileceği zorluklara işaret etti.

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Uydu görüntüleri, Ukrayna'da hazırlanan geniş ölçekli Rus savunmasını gözler önüne serdi.

Karşı saldırıyı püskürtmek üzere siperler ve çeşitli barikatlar tasarlandı. Büyük çapta saldırılar, Ukrayna'nın güneyinde bekleniyor.

30 kilometre uzunluğunda hendekler kazıldı

Ukrayna'nın işgal altındaki güneydoğu kenti Polohy yakınlarındaki tanksavar hendekleri 30 kilometre uzunluğa sahip.

Hendeklerin arkasında sıra sıra beton barikatlar yer alıyor. Bu barikatların da arkasında Rus birliklerinin konuşlanacağı savunma siperleri bulunuyor.

Savunma hatları uydu görüntülerinde

Amerikan uzay şirketi Capella Space tarafından çekilen uydu görüntülerinde, savunma hatları net bir şekilde görülebiliyor.

Söz konusu mevziler, Rusya'nın batısından Ukrayna'nın doğusuna ve Kırım'a kadar uzanan geniş bir Rus tahkimat ağının bir parçasını oluşturuyor.

Ukraynalı askerlere Batı'da eğitim

Binlerce Ukrayna askeri, savaş alanında farklı askeri varlıkları birleşik bir şekilde kullanmak üzere Batı'da eğitim alıyor.

Ukraynalı yetkililer, askerler hazır olduğunda karşı saldırı düzenleyebileceklerini söylüyor.

Ukrayna'nın işini zorlaştırabilir

Askeri uzmanlar, Ukrayna'nın sonbaharda kaydettiği hızlı ilerlemeden sonra inşa edilen savunma hatlarının, Kiev yönetiminin işini bu kez zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.

Ukraynalı birliklerin ilerlemesinin, karmaşık ve birleşik operasyonları etkin bir şekilde yürütme yeteneğine bağlı olacağı belirtiliyor.