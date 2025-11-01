Rusya’dan Avrupa ülkelerine yaptırım: AB temsilcilerine giriş yasağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin 23 Ekim’de Rusya’ya uygulanan 19’uncu yaptırım paketini onayladığını hatırlattı.

RUSYA’DAN AB VE BAZI BATILI ÜLKE TEMSİLCİLERİNE GİRİŞ YASAĞI

Bakanlıktan yapılan açıklamada bunun "gayrimeşru" ve "düşmanca" bir karar olduğu vurgulanarak, "Buna karşılık olarak Rus tarafı, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına uyum sağlayan Avrupa kurumları, AB üye ülkeleri ve bazı Avrupa devletleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini önemli ölçüde genişletti. Bu listedeki şahısların Rusya'ya girişi yasak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluş çalışanları ile AB üye ülkeleri ve bazı Batılı ülke vatandaşlarının listeye dahil edildiği kaydedilerek, bu şahısların Rusya'ya karşı eylemlerde bulunduğu, Ukrayna'yı desteklediği belirtildi.

Yaptırım listesine dahil edilen kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

AB'NİN RUSYA'YA 19. YAPTIRIM PAKETİ

AB'nin Rusya’ya uyguladığı 19’uncu yaptırım paketi kapsamında, AB ülkeleri Ocak 2027'ye kadar Rusya'dan LNG alımlarını aşamalı olarak sonlandıracak.

Rusya'nın finans sektörü, yaptırımları delmekle itham edilen Çin ve Hindistan şirketleri ile Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 100'ün üzerinde tanker de yaptırım listesine eklenecek.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi teklifini geçen ay üye ülkelere sunmuştu. Yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gereken yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu.

Öte yandan, AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle, altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum yer alıyor.