Rusya'dan beklenen açıklama geldi: ABD - Ermenistan tatbikatından endişeliyiz Kremlin Sözcüsü Peskov, "Mevcut durumda bu tür haberler endişeye neden oluyor" dedi. Peskov, meseleyi kapsamlı şekilde ele alacaklarını söyledi.

ensonhaber.com

Ermenistan Savunma Bakanlığı, kendi topraklarında ABD ile ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

Son günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'ya yönelik kullandığı ifadeler ve Erivan'ın Batı ile yeni diyalog kanalları kurma çabası, Moskova ile ilişkileri germiş durumda.

Ermenistan'ın ABD ile tatbikat hazırlığı

11-20 Eylül tarihlerinde yapılacak tatbikata ilişkin Rusya'nın nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın ABD askerleriyle tatbikat yapma niyetini endişeyle karşıladıklarını söyledi.

"Endişeliyiz, derinlemesine analiz edeceğiz"

Interfax'ın aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü, konuyla ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

Özellikle mevcut durumda bu tür haberler endişeye neden oluyor. Bu haberi derinlemesine analiz edeceğiz. Gelişmeleri takip edeceğiz.

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Önceki gün Moskova'dan yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, "Rusya'nın Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümüne yönelik çabalardan çekildiği ve bölgeyi gönüllü olarak terk edeceği" yönündeki tezi reddedilmişti.

Tarih belli oldu

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 11-20 Eylül tarihlerinde ülkede ABD ile "Kartal Partner 2023" askeri tatbikatını düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki ortak tatbikat Ermenistan'da gerçekleştirilecek." denilmişti.

Rusya, ABD'nin tatbikata hazırlandığı Ermenistan'da askeri üssü bulunuyor.

Paşinyan: Rusya'ya bağlı olmamız stratejik hata

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile ilişkileri konusunda Moskova'yı kızdıran ifadelere imza atmıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan askeri destek alamadıklarını ifade eden Paşinyan, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı." demişti.