Rusya'dan, Donald Trump'ın zaferi sonrası Ukrayna vurgusu

AA

Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası Rusya'dan gelen açıklamalar dikkat çekiyor.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sergey Lavrov'un Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaptığı ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede iki Bakanlık arasında 2025-2026'yı kapsayan işbirliği planının imzalanması sonrası Lavrov, basın açıklamasında bulundu.

"SAĞLAM FİKİRLER OLURSA BUNLARI DİNLEMEYE HAZIR OLACAĞIZ"

Bakan Lavrov, Tokayev ve Nurtleu ile yaptığı görüşmelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Kasım’da Astana’ya yapacağı ziyaretin hazırlığı, ikili ilişkiler ve Avrasya platformlarında işbirliğiyle ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

Lavrov, kendisine yöneltilen "ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna konusundaki yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği" sorusunu yanıtlayarak şöyle dedi:

Belirli sağlam fikirler olursa bunları dinlemeye hazır olacağız. Şimdilik, Brüksel’den ve diğer Avrupa ülkelerinden (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin çözüm formülüne alternatifin olmadığına dair açıklamalar duyuyoruz. Bu formül çıkmaza davet.

"KONUŞMAK, İZOLE OLMAKTAN HER ZMAAN DAHA İYİ"

Lavrov, Rusya’nın, ABD’nin yeni yönetimiyle temasları yönündeki soruya ise "Hiçbir zaman hiç kimseyle temasları reddetmedik. Putin, bu yaklaşımımızı her zaman dile getiriyor. Konuşmak, izole olmaktan her zaman daha iyi." cevabını vererek, ABD ile ilişkilerdeki sorunların "derin" olduğunu vurguladı.

Lavrov, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

Amerikan seçkinleri, uluslararası arenada rakipleri ezme, böylece Amerikan hakimiyetini sorgulayan herhangi birinin ortaya çıkmaması gerektiği yönünde ideolojiyi benimsiyor. Bu ideoloji, Amerikalılar arasında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yeni teklifler olursa göreceğiz. Bu ilişkileri bozan biz değiliz. Dolayısıyla bu ilişkileri de canlandırma teklifini yapmak bize düşmez. Ancak hangi noktada olduğumuzu ve hangi yönde ilerleyeceğimizi istişare etmek için inisiyatif olursa buna yanıt vereceğiz.

BÜYÜKELÇİ ÖNGÖRÜSÜ

Rusya ve ABD'nin büyükelçilerinin atanması konusuna da değinen Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya’ya yeni büyükelçisini atamak isteyeceği öngörüsünde bulunarak "Bu konuda herhangi bir engel koymayacağız." dedi.

Ayrıca, Bakan Lavrov, ABD’ye yeni Rus büyükelçisinin atanmasıyla ilgili sürecin yakınlarda tamamlanacağını da ifade etti.