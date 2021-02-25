Rusya'dan Ermenistan'a itidal çağrısı

Moskova, Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından açıklama yaptı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı bildiriyle istifaya çağırdı.

Yaşananlar karşısında Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak tanımladı,

İstifa etmeyeceğini belirten 45 yaşındaki Ermeni başbakan, destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya çağırdı.

"ANAYASAL ÇERÇEVEDE KALINMALI"

Rusya, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir. İtidal çağrısı yapıyoruz. Anayasal çerçevede kalınmalı." denildi.

GENELKURMAY BAŞKANI GASPARYAN GÖREVDEN ALINDI

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.