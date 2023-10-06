Rusya'dan Ermenistan'a ziyaret! Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi görüşülecek Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesinin zamanını görüşmek üzere bugün Erivan'ı ziyaret edecek.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu Ermenistan yönetiminin kabul ettiği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Karabağ'da Kasım 2020'den bu yana bulunan Rus Barış Gücü'nün durumu merak ediliyordu.

Rusya'dan bir hamle geldi.

Rus Barış Gücü Karabağ'dan çekiliyor

Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet, Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesinin zamanını görüşmek üzere bugün Erivan'ı ziyaret edecek.

Ziyarette Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi görüşülecek.