Rusya'dan fiyatları etkileyecek benzin ihracatı kararı

AA

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de basın mensuplarının karşısına çıktı.

Tsivilev, Rusya’daki iç piyasa dinamikleri nedeniyle alınan benzin ihracatı kısıtlama kararına dair açıklamada bulundu.

"İHRACAT KISITLAMALARINI KALDIRACAĞIZ"

Gelinen noktada, fiyatların istikrara kavuştuğunu anlatan Tsivilev, "Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifleri hazırladık ve bunları hükümete değerlendirilmek üzere sunduk. Şimdi ihracat kısıtlamalarını kaldıracağız." dedi.

BENZİN FİYATLARININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLMUŞTU

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.