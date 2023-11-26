Rusya'dan gaz merkezi açıklaması: Türk heyeti bilgi almak için Rusya'ya gelecek Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili, “Türk heyeti gaz merkeziyle ilgili bilgi almak için Rusya’ya gelecek” dedi.

İHA

Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik proje hız kazandı.

Proje ile birlikte Türkiye gaz merkezi olma şansına sahip olacak ve Rusya'nın Avrupa’ya gaz sevkiyatında önemli alternatif güzergah yaratacak.

Türkiye'yi gaz merkezi yapacak olan proje adım adım ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye’de oluşturulacak gaz merkeziyle Rus gazının Avrupa’ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasını önermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise bu öneri olumlu karşılanmıştı.

Projenin gerçekleşmesi için hem Rus hem de Türk tarafı çalışmalarını sürdürürken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Türk heyetinden Rusya'ya 'gaz merkezi' ziyareti

Rus televizyonuna konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, projenin yakın zamanda hayata geçmesini umduğunu söyleyerek, “Şu anda yol haritası üzerinde bir anlaşma var ve Türk heyeti Rus tarafındaki çalışmaları öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanması için anlaşmaya varılacaktır” şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz"

Novak geçtiğimiz günlerde proje üzerinde bu yıl anlaşmaya varılabileceğini söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin projeyle ilgili, “Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onlarda” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)