Rusya’dan Gazze’ye yardım! 27 tonluk gıda yola çıktı

DHA
İsrail bombardımanı altında yaşayan Gazze halkı için Türkiye'den sonra Rusya'dan da yardım geldi.
Rusya, Gazze’ye 27 tonluk gıda yardımı yolladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) yapılan açıklamada, yardımın un, şeker, pirinç ve makarna gibi gıda malzemelerini içerdiği ifade edildi.
Mısır Kızılay’ına teslim edilecek
IL-76 tipi askeri kargo uçağının, Moskova’daki Ramenskoye Havaalanı’ndan kalkış yaptığı, Mısır’daki El-Ariş Havaalanı’na iniş yapacağı, malzemelerin Gazze’ye ulaştırılmak üzere Mısır Kızılay’ına teslim edileceği aktarıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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