Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
648.202
0.66%
BTXN Coin
21.36
-2.10%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Rusya'dan Hindistan'a S-400 sevkiyatı başladı

    Rus askeri yetkili Şugayev, sevkiyat sürecinin başladığını açıkladı. Teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması hedefleniyor.
    • AA
    • 14.11.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'dan Hindistan'a S-400 sevkiyatı başladı

    Üç yıl önce Rusya ile S-400 anlaşması imzalayan Hindistan, sistemleri teslim alıyor.

    Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başladıklarını duyurdu.

    HİNDİSTAN'A S-400 SEVKİYATI

    Şugayev, Dubai’de Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, "Rusya, Hindistan'a S-400 sistemlerinin teslimatına başladı." ifadesini kullandı.

    5.4 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

    Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşma, Kasım 2018'de toplam 5.4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı.

    Rusya dan Hindistan a S-400 sevkiyatı başladı #1

    NİSAN 2023'TE TAMAMLANACAK

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında, teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir