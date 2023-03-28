Rusya’dan hipersonik füze denemesi: 100 km uzaklıktaki hedef vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) iki savaş gemisiyle hipsersonik füze denemesi yapıldığını duyurdu.

DHA

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Rus donanmasının Japon Denizi'ndeki bir hedefe gemisavar ve hipersonik füzeler fırlattığını duyurdu.

Bakanlık Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Pasifik Filosu tarafından Japon Denizi'ndeki hedefe Moskit güdümlü seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 100 km uzaklıktaki hedefin 2 Moskit seyir füzesi tarafından başarılı şekilde vurulduğu belirtildi.

Menzili 120 kilometre

Sovyet kökenli orta menzilli süpersonik güdümlü P-270 Mostik füze 120 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor.

"Başarıyla vuruldu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: