Rusya’dan hipersonik füze denemesi: 100 km uzaklıktaki hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Rus donanmasının Japon Denizi'ndeki bir hedefe gemisavar ve hipersonik füzeler fırlattığını duyurdu.
Bakanlık Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Pasifik Filosu tarafından Japon Denizi'ndeki hedefe Moskit güdümlü seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 100 km uzaklıktaki hedefin 2 Moskit seyir füzesi tarafından başarılı şekilde vurulduğu belirtildi.
Menzili 120 kilometre
Sovyet kökenli orta menzilli süpersonik güdümlü P-270 Mostik füze 120 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor.
"Başarıyla vuruldu"
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
İki gemili füze saldırı grubu, düşman savaş gemisine saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedef, iki Moskit hipersonik seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarıyla vuruldu. Tatbikatın güvenliği Pasifik Filosu gemileri ve deniz havacılık uçakları tarafından sağlandı.