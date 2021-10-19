Rusya'dan İran'a Afganistan'da iş birliği teklifi

Rus bakan, Suriye’de olduğu gibi Afganistan'da da Tahran ile birlikte hareket edebileceklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşmesinde konuştu.

Şoygu, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini ve çok yönlü özellik taşıdığını ifade etti.

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE HAZIRIZ"

Bakan Şoygu, "Uluslararası terörizme karşı verdiğimiz ortak mücadele bunu açık bir şekilde teyit ediyor. İlişkilerimizin gelişme ivmesini sürdürmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN'DA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Rusya ve İran’ın Suriye’de uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini söyleyen Şoygu, şu şekilde konuştu:

"Bu doğrultuda hareket edersek, durumun kolaylaşmadığını da göz önünde bulundurarak, bu çalışmayı farklı bölgelerde yapmaya devam edebiliriz. Afganistan'dan ve bugün bu bölgeden gelen tehditlerden bahsediyoruz."

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI, DEAŞ...

Şoygu, Rusya’nın İran ile uyuşturucu kaçakçılığı ve DEAŞ’ın komşu ülkelerde ortaya çıkmasına karşı birlikte mücadele edebileceğini kaydetti.