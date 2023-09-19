Rusya'dan Karabağ'daki operasyona ilişkin ilk açıklama: 'İki ülke ile de iletişim halindeyiz' Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı antiterör operasyonlarına ilişkin Rusya’dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz" denildi.

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Karabağ'da hareketli dakikalar yaşanıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bölgede anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir." denildi.

Böylelikle Karabağ'da yasa dışı silahlı Ermeni varlığına da son vermek amaçlandı.

Bunun üzerine sosyal medyaya operasyon anlarına dair görüntüler düşmeye başladı.

"Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz"

Bölgede tansiyon giderek tırmanmaya devam ederken Rusya'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ, yıllarca süren Ermenistan işgalinden 10 Kasım 2020 yılında kurtuldu.

Ateşkesin sağlanmasının ardından 3 yıl geçerken, bölgede yeniden hareketlilik başladı.

Bu süreçte Azerbaycan, uzun süredir Ermeni provokasyonlarıyla karşılaştı.

Azerbaycan’ın barışçıl yaklaşımlarına rağmen devam eden provokatif eylemler, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Öte yandan yasa dışı silahlı Ermeni unsurlarının silah bırakması talebi Ermenistan tarafından karşılık bulmadı.

Hal böyle olunca taraflar arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı.

Bunun üzerine de bugün Azerbaycan cephesi Karabağ'ı 'temizlemek' adına operasyon başlattı.