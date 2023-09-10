Rusya'dan Myanmar'a savaş uçağı tedariki: Su-30'lar teslim edildi Sevk edilecek toplam 6 uçağın 2'si cunta yönetimine gönderildi. ABD, Myanmar'a askeri desteğin kabul edilemez olduğunu söylüyor.

AA & Ensonhaber

Asya ülkesi Myanmar, Rusya'dan savaş uçağı sevkiyatı gerçekleştirdi.

Moskova ile imzalanan anlaşma doğrultusunda iki Rus Su-30 savaş uçağı teslim edildi.

Myanmar Sanayi Bakanı Charlie Than, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomileri Forumu'nda Rus haber ajansı RİA'ya açıklamada bulundu.

6 uçağın 2'si teslim edildi

Rusya ile 2022'de 6 "Su-30" savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladıklarını belirten Than, "Bu kapsamda 2 uçağı teslim aldık." ifadesini kullandı.

Than, kalan uçakların ne zaman satın alınacağına dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport'a göre, Su-30 çok rollü savaş uçağı ve düşmanın hava hedeflerine müdahalesi, havadan keşif, muharebe ve pilot eğitimi için tasarlandı.

ABD: Kabul edilemez

ABD, Rusya'nın Myanmar'ın askeri yöneticilerine verdiği desteğin kabul edilemez ve istikrarı bozucu olduğu konusunda uyarmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üst düzey diplomatlar Myanmar'ı ziyaret etmişti.

Myanmar'da darbe sonrası yaşananlar

Myanmar'da 1 Şubat 2021 sabahı askeri darbe düzenlendi. Ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla ülke yönetimine el koydu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'nun verilerine göre, ülkede darbeden bu yana 282'si çocuk yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan 17 bin 525 kişiden 13 bin 719'u demir parmaklıkların ardında. Askeri mahkemeler, 143 kişi hakkında idam kararı verdi.

BM uzmanlarına göre, darbeden bu yana en az 38 bin ev yerle bir edildi. Bu da 1,1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.